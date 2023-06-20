關於環球晶圓合併兆遠科技案，日前兆遠科技股東會已通過環球晶圓與兆遠科技之股份轉換案，由環球晶圓發行新股為對價取得兆遠科技百分之百股權，暫訂2023年11月1日為股份轉換基準日。環球晶圓具備優異的營運管理經驗、綿密的全球銷售渠道，藉由組織業務重整，可望加速擴大砷化鎵、鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓產品應用與擴展相關商機。

關於美國新廠，環球晶董事長徐秀蘭表示，仍按照進度進行，正在興建廠房，大約2024年下半時，設備就會逐步進駐並開始送樣給客戶，2025年逐漸增加產能，第一階段建置產能的稼動率，估計將於2025年第4季或2026年初可達高檔。環球晶目前最先進的廠房位於南韓，月產能約20萬片，後續將會複製到美國新廠，產能規模也更大。

環球晶圓2022年合併營收達702.9億元，年增15%，稅後每股盈餘35.31元，年增8.04元，營業毛利率為43.2%，營業淨利率為35.5%，均刷新歷史紀錄。環球晶圓2023年5月單月合併營收為59.6億元，月增5.7%；全年累計合併營收達302.1億元，年增9.42%。

2023年世界總體經濟發展受各方不確定因素籠罩，前景未明，考量通膨與終端市場需求尚不明朗，2023年全球半導體市場成長趨緩，惟2024年市場有望復甦。長期來看，5G、高效能運算、AI、車用電子等應用，將持續推動對半導體元件需求之成長動能。隨著生成式AI應用等熱門議題興起，使搭載GPU的AI晶片與伺服器需求成為半導體產業發展焦點。半導體為汽車產業創新帶來無限可能，使汽車能夠配備更多的電子設備，包括娛樂系統、自動駕駛功能等，同步推升半導體的單位含量。碳化矽(SiC)具有高效率、低開關損耗和高導熱性，快速成長的電動車市場成為其重要驅動力。

半導體產業電力耗費龐大，因應國際ESG潮流以及政府2050年淨零碳排政策目標，半導體業用電及再生能源裝置容量等議題備受關注。除了國際供應鏈加強對綠色製程的要求力道，台灣也修訂了相關法規如《氣候變遷因應法》、《再生能源發展條例》，並計畫推動碳費徵收等政策。

環球晶圓為製造業中少數擁有太陽能電廠的業者，截至目前已擁有41MW太陽能電廠，預估每年可發電近5,000萬度電，每年可減少2.5萬噸碳排放量，相當於64座大安森林公園吸碳量。環球晶圓在全球佈局共17處營運生產基地，遍布歐、亞、美洲共9個國家，可以達到當地供應、降低產品碳排放量之效益，順應國際ESG浪潮，環球晶圓將持續提供客戶更即時有效的支援與優質服務，與客戶攜手實踐綠色供應鏈，驅動產業淨零轉型。