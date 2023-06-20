首屆「旺旺中時金融服務評鑑大賞」今揭曉得獎成果，國泰金控發揮集團綜效，致力透過科技創新，打造極致客戶體驗，同時提供安心信賴的金融服務。子公司國泰人壽、國泰世華、國泰產險、國泰證券及國泰投信在資安、創新與服務領域皆斬獲殊榮，成為本屆「金融服務評鑑大賞」大贏家。

近年兼顧投資與保障的投資型保單為保險市場熱門話題，民眾常因標的選擇或是缺乏投資組合配置與調整的想法而困擾。為此，國泰人壽攜手國泰世華銀行推出「國泰人壽iSmart變額壽險」，結合智能投資機器人理財，協助提供投資標的建議、並即時依市場情勢提供投資配置調整建議，讓民眾既保有投資自主性，又能享有科學化的智能投資服務，榮獲「保險業-創新類-創新平台獎」。

每月締造3000萬次登入數的國泰世華CUBE App，以「數位賦能」精神出發，提供客戶多元商品組合與流暢簡潔的介面設計，打造創新且個人化的平台，提供一站式整合生活金融服務，例如國泰世華銀行與國泰人壽合作，推出由定存利息轉為保障的「利即保」跨公司創新服務，讓客戶探索金融生活。此次獲頒「銀行業-創新類-創新平台獎」，即是CUBE App體現數位賦能理念最好的肯定。

國泰產險積極強化營運韌性，於2022年為產險首家取得「ISO 22301 營運持續管理標準」證書，提升重大風險應變能力，確保遭遇重大緊急事件時能降低損害，快速恢復營運量能；即使因重大事件致原辦公地點無法繼續辦公，關鍵業務流程可於異地辦公室恢復運作，持續提供客戶服務，保障客戶權益，獲頒「保險業-資安類-個資防護獎」。

國泰證券致力透過數位科技提供多元的數位證券金融服務，提升客戶體驗滿意度，進而與客戶維持良好關係，更全面導入國際標準ISO27001系統，以第一級券商高規格打造資安防護標準，業務持續成長同時兼顧交易平台資訊安全，保障客戶權益不受損害，獲頒「證券業-資安類-資訊安全獎」。

國泰投信積極打造更便利好用的數位理財平台，繼升級官網介面後，今年5月全新改版「國泰e家人」電子交易平台，推廣數位理財帳戶，並整合多項ETF服務，例如可查詢ETF累積配息、提醒基金重要日期等，另外還有智能客服「阿發直購」的基金申購功能，將「對話式商務」引入資產管理行業，高效互動提升銷售，創新功能深得客戶肯定，榮獲「證券業-創新類-創新平台獎」。