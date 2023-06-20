AM350這款錄音室等級麥克風，非常適用於半專業的使用者，麥克風的聲音品質和細節層次與頂級麥克風媲美，藉由其專業級的聲音表現能力、便利性、功能性及高性價比的優勢，超乎想像。具有下列五大特點：優質錄音品質：配備高靈敏度的音圈和耐用的金屬結構，確保了清晰且細緻的聲音捕捉。卓越的降噪性能：卓越的降噪性能，有效抑制外部背景噪音，確保聲音純淨。防爆音技術：瞬間飆高的人聲或樂器依然不失真 盡在掌控之下。錄音掌控：輕鬆管理麥克風增益、耳機音量和監聽偏好設定。轉換收音模式：輕鬆切換集中的心形收音模式和身歷其境的全向收音模式。 VibeEngine 聲音軟體: 獨家DICAR四種音效及先進的聲音設定，滿足所有錄音需求。

AM350 USB麥克風將於6月20日開始於全球銷售通路發售，建議售價為6,388元(美金199.99元)。並推出首波上市限量優惠好禮組合，凡購買AM350，即可獲得專業防噴罩(價值$599)和高效防震架(價值$899)，整套組合，讓錄音體驗更臻完美。