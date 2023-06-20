因憂心台海爆發戰爭，外資去（2022）年從台股抽腿，賣超1.2兆台幣，但今年迄今卻逆勢加碼台股逾4300億元，創下2009年以來次高紀錄，也推升台股突破17300點大關。財信傳媒董事長謝金河表示，國際地緣政治仍緊張，如今外資大力回補台股，主要是過去三年賣超太多，以及台灣在電子資訊和半導體產業的無窮競爭力。

2023年已經過了近半，今年台灣出口顯著衰退，首季GDP是負3.02%，行政院主計總處本來想保二，現在下修至1.46%。經濟基本面不佳，台股卻殺出重圍，今年上漲22.7%，在全球僅次於日本的日經指數，表現可圈可點。

謝金河指出，最大的動能來自Open AI帶來的狂熱，Nvidia（輝達）帶動費城半導體指數的大漲，Apple、微軟股價創下歷史新高，台積電ADR也上漲到110.69美元，台灣的台積電也上漲到594元，台灣的加權指數也拉升至17346點。如果説日本股市是2023年最大黑馬，台股則是全球最接近去年高點的市場。

他分析，今年AI浪潮席捲，台灣是最大的受益者，外資今年買超台積電501775張，買超聯電380863張，今年外資買超台股4326.28億元，已經是2009年以來的次高，台積電上漲，也拉升了加權指數。而今年外資的買超也扭轉過去三年外資的極度賣超。

去（2022）年外資賣超台股1.2325兆台幣，台股下跌4081點，外資賣超台股的理由是台海戰爭的風險，2020年外資賣超台股5394.69億元，台股上漲2715點，2021年賣超4540.07億元，台股仍然上漲3486點，去年1.2兆巨大賣超，台股就頂不住了。

謝金河說，今年外資重新買超台股，加權指數在經濟衰退中仍然昂首向前，而且，台股的表現遠遠把香港、深圳、上海股市拋在後面。這次AI新革命，大家回頭終於看到台灣的威力，台灣的半導體囊括世界半壁江山，如果再把Nvidia、AMD加進來，威力更可怕。緯創的林憲銘說全球ICT（資通訊）產值6千多億美元，其中有7成是台灣貢獻的，這是台灣的實力，但卻有很多人把台灣說得一無是處。

今年外資買超台股創下歷史第二高，謝金河坦言，國際地緣政治仍緊張，外資今年大力加碼台股，顯然是過去三年賣超太多的回補，另一個是台灣在電子資訊產業及半導體產業的無窮競爭力！