許多外食族擔心食物除了高油、高鹽、高糖外，也擔心業者添加味精，但醫師表示，近年來研究顯示，味精對人體無害，長期食用也不會對健康造成明顯危害，且若用來取代鹽做為調味料，除可增加食物鮮甜感，還可降低鈉的攝取量。

不少民眾吃完外食後，感覺口渴、頭暈、心悸，常懷疑是食物中的味精造成，但台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》表示，其實這並不正確，近來的研究指出，味精並不會造成上述不適症狀，長期食用不會明顯危害健康，安全性未受質疑。

他說明，味精是麩胺酸鈉，簡稱為MSG，就一茶匙的量而言，味精的含鈉量約600毫克，遠低於鹽的2000毫克，若用味精取代鹽，更有益於健康。因為鈉會使血壓飆高、大增心血管疾病風險，因此飲食應減少鈉的攝取。

林謂文表示，除了含鈉量少外，味精也可讓食物吃起來較鮮甜，「但若可藉由天然食物增加料理鮮味，如海帶、昆布、柴魚、番茄，更有利於人體健康。」

根據衛福部食藥署，味精的主要成分是麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），具有獨特的鮮味，屬於調味劑功能的食品添加物。許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，例如番茄、乳酪、蘑菇、玉米、青豆、肉類等，味精過去的生產方式是從海藻提取和麵筋水解，現在則以澱粉、糖蜜為原料，以微生物發酵而製成。

此外，在動物實驗中，只有在非常高劑量的麩胺酸鈉才會引起急性中毒，並無顯著的慢性毒性、致畸胎性或基因毒性，而美國食品藥物管理局於1995年公佈食用正常消費量的味精對人體無害，且無任何證據顯示食用味精和任何慢性疾病有關。