高雄陳姓男子與同事駕車欲經宜蘭赴花蓮旅遊，19日晚上行經台中武陵路口附近時，陳男疑因舟車勞頓加上較高海拔，導致呼吸困難、喘不過氣，警方獲報後，緊急提供氧氣瓶救命。

高雄市26歲陳姓男子與與2位同事一同駕車行經台7甲線，欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經武陵路口附近時，陳男疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，同事趕緊致電和平警分局勝光派出所求助。

由於大梨山地區的醫療機構只有梨山衛生所，如果往回行駛還需40幾分鐘車程，於是副所長張明殷請報案人到派出所，立刻拿出備用的氧氣瓶指導陳男使用。

陳男經過幾分鐘吸氣、呼氣後，逐漸舒緩身體不適感，員警也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後儘快到醫療院所就診，一行人非常感謝員警的熱心協助。

和平警分局提醒，大部分較高海拔山區都地處偏遠、醫療資源較不易取得，如有類似病症者，行前應妥善評估並攜帶藥物。另提醒，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。