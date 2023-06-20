大里仁愛醫院20日指出，2023年國內有1萬740人等候器官移植，鼓勵滿18歲以上成年人可以簽署「器官捐贈同意書」，並將器捐意願註記健保IC卡。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

大里仁愛醫院20日表示，民眾平時於醫院服務台即可取得器官捐贈同意書。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

近年疫情影響民眾簽署器官捐贈及器官捐贈移植成功率下降，大里仁愛醫院20日指出，2023年國內有1萬740人等候器官移植，院方今年加入器官移植醫院的行列並陸續完成多起器官移植手術，鼓勵民眾一同支持器官捐贈，平時於醫院服務台即可取得器官捐贈同意書。

大里仁愛醫院指出，依據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心的數據顯示，近2年多來，因新冠疫情爆發導致民眾簽署器官捐贈卡及器官捐贈移植成功率皆下降，但等候器官移植的病人卻從未減少；2023年國內有1萬740人等候器官移植，自2016年起累積到目前全國捐贈總數2405人，平均每年捐贈人數僅約343人。

大里仁愛醫院表示，許多民眾都非常認同器官捐贈理念，卻因未有契機或是早年簽署的器捐卡，意願未成功註記在健保IC卡，而錯失機會；邀請滿18歲以上成年人可以簽署「器官捐贈同意書」，並將器捐意願註記健保IC卡，平時可與家人表達想法，讓家人一起認同並支持器官捐贈。

每年6月19日是衛生福利部訂定的器官捐贈紀念日，大里仁愛醫院日前於1樓大廳辦理「One Life，Live Twice」宣導活動響應，邀請民眾與全院同仁一同支持「器官捐贈」；院長郭振華表示，仁愛醫院結合專業醫療團隊，於今年加入器官移植醫院的行列並陸續完成多起器官移植手術，鼓勵醫療人員與民眾一同支持器官捐贈、傳承生命接力賽，以有限的生命發揮無限的價值。

林小姐是當天第1位主動到場簽屬同意書的民眾，她表示之前住院時便有簽屬的意願，不料當時辦理出院時過於匆忙而忘記將意願書繳回，此次得知醫院辦理宣導活動，便立即完成簽屬讓自己得以完成助人的心意。