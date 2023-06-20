端午連假屏東交通情況，屏警嚴陣以待。（警方提供）

端午連假自6月22日起至25日，共計4天，恆春半島預計將迎來車潮，經調查目前連假墾丁地區飯店住房率已達8成；此外，屏東還有端午節特色主題市集、龍舟競賽及黑鮪魚文化觀光季等活動，勢必吸引旅客前來觀光，屏東縣政府警察局已規劃各項疏導措施，維護交通順暢。

屏鵝公路為屏東縣交通旅遊要道，為疏解假期車流，屏東縣警局連假期間將啟動智慧號誌交控系統，並視車流狀況機動實施台1線水底寮至枋山南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道、台1線永翔路及沿山公路分流措施。

其中調撥車道會依照車流量，將交通流量較少的一方，調撥內線一車道給對向車輛通行，讓車流量較多的一方，有較多的車道可用，增加疏解效能；考量墾丁大街連假人潮眾多，為避免行人與車輛交織發生事故，縣警局連假期間晚間6時至10時，將實施墾丁大街「人車分流」疏導措施，改為行人徒步區，南北向車輛一律行駛大灣路。

屏東縣警局長蔡文峰呼籲，駕駛遵守交通規則，勿以身試法，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，安心出遊。