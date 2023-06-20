國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大演講座談，但主持人立委陳以信卻遭批話多、拖時間反成攻擊焦點。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今( 20 日)表示，民進黨、網軍的攻擊方向都是針對陳以信，代表昨天「侯友宜的演講，可以攻擊的素材不多」，包括提問學生是暗樁的質疑，「坦白說，就是因為他(侯友宜)回答的還OK，才會覺得他有暗樁嘛」。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，昨晚看到座談直播的回饋時，都是「陳以信在幹嘛」、「陳以信說了甚麼」，連網路論壇PTT、Google Search也都在討論陳以信。徐巧芯也說，陳以信作為主持人，「話確實是多了一些」會被批評也合理。但她指出，網軍、民進黨的網路攻擊方向都是針對陳以信，代表昨天「侯友宜的演講，可以攻擊的素材不多」。

徐巧芯續指，侯友宜在政大的座談被攻擊「問A答B」其實是自己造成的，有時會答了一點就繞到很遠，最後才繞回來，剪輯時自然就會把前後剪接在一起看起來就像是問A答B，「不是沒有回答到，但是比重差太多，不像一般回答問題是直球對決的方式，就給人很多在短影音做文章跟嘲諷的空間」。

但徐巧芯認為，這次侯友宜在台大座談就沒有這個問題，反而是被民進黨攻擊不點台大學生、有暗樁，「坦白說，就是因為他(侯友宜)回答的還OK，才會覺得他有暗樁嘛」。

對於侯友宜昨天的表現，徐巧芯評價是「不敢說非常好，還有很多進步的空間，但顯然沒有達到民進黨的期待」，因為民進黨就是期待他表現很爛，侯友宜在經過教訓後在很多議題上有抓緊腳步，包括直接點出總統蔡英文不敢說「兩岸和平」、賴清德是「台獨金孫」等等，讓大家、讓學生知道民進黨把兩岸搞得兵兇戰危的現況，國民黨的基本盤才會回流。