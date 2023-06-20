新北市板橋區某私幼8人驗出苯巴比妥，由於4人血中苯巴比妥檢測為臨界值，專家會議建議保留檢體待確認檢測，將檢體送台北榮總毒物部實驗室以液相層析串聯質譜儀確認。新北市衛生局表示，今日報告出爐，4幼童血中苯巴比妥結果皆為未檢出。

另外，教育局也表示，有關教保服務機構託藥措施的落實，有賴親師合作，建立信任關係，以確保幼生得到最妥適之照顧，園方也須編訂園務行政管理手冊，提供幼兒園託藥規定、託藥同意書、託藥單等範例，輔導園所落實託藥SOP，讓老師及家長都放心，共同維護幼兒健康。

衛生局提醒餵藥時的三讀五對，三讀：拿出藥物時、給藥時、放回藥物時；五對：幼兒對、藥物對、時間對、劑量對、途徑對，「幼兒對」是託藥單幼兒姓名、藥袋姓名與用藥幼兒相符，「藥物對」是藥物與託藥單或藥袋內容相符，「時間對」是確認餵藥時間，「劑量對」是核對該次用藥劑量正確，「途徑對」是確認用藥方式（如：口服、塗擦、滴入……等）。