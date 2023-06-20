知名主持人黃子佼爆出性騷擾醜聞後形象重創，一名女網友今在路上發現，連鎖眼鏡行掛在店門口的布條，黃子佼的臉疑似被店家剪下，她將其拍下PO上網，引發網友炸鍋討論，不少人直呼「最強的切割」，更有人嘲諷「這去背好強」。

原PO今（20）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見「寶島眼鏡」掛在店門口的廣告布條，上面的代言人從臉部到脖子，疑似被店家用剪刀完整剪下，仔細一看左下角寫「黃子佼」，讓她秒懂說「早上看到想說怎麼怪怪的？」

照片曝光2小時，隨即吸引近2千名網友關注，不少人留言笑說，「真正的切割」、「光速切割」、「代言人跟當年的電影透明人長得好像喔」、「切的很好欸」、「這速度真有效率」、「切割的技術真好」、「也切割的太快了吧」、「簽名還在啊！也要塗掉才行」、「這去背好強」、「直接把布條拆了不就好了」、「我家這裡的直接撤布條」。

黃子佼在演藝圈形象良好，昨（19）日上午開直播承認性騷醜聞，一夕間形象全毀，他認錯道歉後，隨即爆料13位藝人的黑歷史，讓網友全看傻眼，如今隨著人設崩塌，黃子佼手上多個節目及代言也跟著喊卡。