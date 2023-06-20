現代汽車與起亞已躋身於全球銷售量前10大車商之列，現代汽車向股東表示，計畫提高自己最大市場美國的在地製造比例，最慢到了2030年，美國生產比重將從目前0.7%大幅增至75%。
現代汽車的目標，是最慢到了2030年，每年可賣出200萬輛電動車，以旗下31款電動車，實現全球前3大車廠的夢想。同時，也希望電動車能有10%以上的營益率。
韓國現代汽車20日表示，計劃最晚到2032年，期間將投資約109.4兆韓元，約854.1億美元，其中有35.8兆韓元，大概3分之1的經費會用在電動車上面。
現代汽車與起亞已躋身於全球銷售量前10大車商之列，現代汽車向股東表示，計畫提高自己最大市場美國的在地製造比例，最慢到了2030年，美國生產比重將從目前0.7%大幅增至75%。
現代汽車的目標，是最慢到了2030年，每年可賣出200萬輛電動車，以旗下31款電動車，實現全球前3大車廠的夢想。同時，也希望電動車能有10%以上的營益率。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。