現代汽車與起亞已躋身於全球銷售量前10大車商之列，現代汽車向股東表示，計畫提高自己最大市場美國的在地製造比例，最慢到了2030年，美國生產比重將從目前0.7%大幅增至75%。

現代汽車的目標，是最慢到了2030年，每年可賣出200萬輛電動車，以旗下31款電動車，實現全球前3大車廠的夢想。同時，也希望電動車能有10%以上的營益率。