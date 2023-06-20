隨著世界衛生組織不再將新冠病毒列為「全球衛生緊急事件」，意味著困擾全球2年多的疫情終於朝著終點跨出重要的一步，回顧台灣過去兩年也遭受嚴峻考驗，尤其去年第2季起本土案例激增，不僅直接衝擊醫療體系，也對提供超過1,900萬人次便捷且親民防疫險的產險業構成嚴峻挑戰，多家產險公司不約而同紛紛啟動增資或資產活化計畫，以因應龐大的賠付壓力，其中，新安東京海上產險在兩大股東奧援下，於去年陸續推進完成三次增資作業。

為健全財務體質，新安東京海上產險在日本東京海上與裕隆兩大集團股東支持下，董事會於今年4月底決議推進第四次增資、規模120億元，如今增資作業已完成，不僅代表資本適足率等財務指標將回升到法定標準，也徹底擺脫防疫險陰霾。

明年適逢日幣40年來首度改版，被譽為日本近代經濟之父的「澀澤榮一」將躍上萬元紙鈔，同時他也是新安東京海上產險大股東日本東京海上集團創辦人之一，未來新安東京海上產險將積極導入日本「東京海上集團」自1879年起的全球保險專業經驗及國際風險控管能力，同時強化與具備完善汽車產業鏈的裕隆集團交流連繫，提供客戶與社會多元的保險商品與服務。

5月中旬國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）授予維持新安東京海上產險「A-」良好等級/長期評等展望「穩定」、中華信評亦維持新安東京海上產險發行體信用評等與財務實力評等為「twAA」/評等展望「穩定」。