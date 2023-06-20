好好證券強調，該公司是經金管會核准「專營基金買賣」的網路證券商。一是目前僅從事基金買賣業務，不從事任何「台股股票推薦」或「個股買賣」；二是網路證券商沒有配置營業員，不會有營業員直接面對投資人。只要把握這兩點就可以識破詐騙集團。若有任何人假好好證券之名的業務人員，以個股推薦、保證獲利等，都是詐騙集團手法。民眾投資理財一定找合法的金融機構才能安心、安全、有保障。

好好證券高度重視投資人權益，為主動保護民眾，並打擊詐騙集團，已於內部成立「反詐騙專責小組」。更主動協助警方破獲偽冒「好好證券」的假投資詐騙集團。除了有媒體報導，台北市警士林分局芝山岩案之外，好好證券也跟新北市刑警大隊合作，積極協助被害者跟警方報案與深入查緝。其中，新北市刑警大隊的「科技犯罪偵查隊」更是功不可沒，已成功阻止多起民眾進一步匯入款項、落入詐騙集團圈套。

好好證券指出，投資詐騙多，有理財需求，一定要認明好好證券官網 (https://www.fundswap.com.tw/) 買賣基金才安全又有保障。