民進黨今召開中評會，處理去年地方選舉、今年初議長選舉違紀案；原本遭縣黨部開除的議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞兄妹黨籍；不過中評會今推翻縣黨部決議，黃榮利停權1年、黃麗貞停權3年；中評會主委賴瑞隆表示，當事人陳述之後，與會中評委認為原處份過重，因此重新處份。

去年嘉義縣太保市長選舉，民進黨提名獲得英系縣長翁章梁、立委陳明文支持的戴光宗參選，農會系統支持的市公所秘書鄭淑分退黨選到底，最後險勝，民進黨嘉義縣黨部今年5月決議，開除黃榮利、黃麗貞兄妹兩人黨籍，黃麗貞女兒、縣議員黃嫈珺及縣議員林秀琴停權3年處分，黃家3人皆遭處分。

民進黨今中評會，推翻縣黨部決議，依照情節輕重，決議黃榮利停權1年、黃麗貞停權3年、黃嫈珺予以警告；其中停權3年者，恐影響2026年地方選舉提名佈局。

對於推翻縣黨部決議，賴瑞隆表示，全案進入中評會後，找當事人說明，與會中評委經討論後一致認為，除名過重，因此依照情節不同處份。

此外，今年初各縣市議長選舉違紀案，賴瑞隆轉述，中評會今天決議，給予違紀的宜蘭縣議員謝正信、嘉義縣議員林淑完警告處分，至於花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順，以及金門縣議員蔡其雍部分，均不予處理。

至於台南部分，賴瑞隆說，今年2月中評會已對民進黨南市議長邱莉莉、副議長林志展2人處以最重的停權3年處分，下次處理必須待司法結果出爐再行處置。

去年底於公平交易委員會委員人事同意權表決時，民進黨立委陳瑩因交通因素遲到1分鐘，來不及領選票一案，賴瑞隆說，中評論決議不予處理。