台灣自今年起進行野生動物狂犬病疫情監測，苗栗縣在今年3月首度檢驗出鼬獾狂犬病確診病例，桃園市動物保護處下半年度將針對山區較易有野生動物出沒的復興、大溪及龍潭區加強狂犬病防疫工作，將以里為單位免費進行犬貓狂犬病疫苗注射，希望達到80％群體免疫保護率。

桃園市動保處長王得吉表示，今年3月苗栗縣泰安鄉、卓蘭鎮驗出3例鼬獾狂犬病毒陽性，狂犬病比新冠肺炎致死率更高，主要會破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物也會出現狂暴、攻擊、恐水、幻覺、癱瘓昏迷等。目前台灣僅有野生動物鼬獾、白鼻心確診狂犬病案例，今年案例首度跨越大安溪，顯示北部地區極需高度警戒，除苗栗、新竹縣要特別注意外，防檢局也希望桃園、新北山區針對犬貓要有預防性施打狂犬病疫苗措施。而桃園市每年都會舉辦下鄉巡迴施打活動，去年一整年共辦138場，施打總數超過6萬隻犬貓。

今年復興、大溪及龍潭區民，家中若有犬貓施打狂犬病疫苗需求可向里長報名，沒有名額限制，需事先填寫桃園市狂犬病疫苗暨晶片施打活動預約需求申請表，其他行政區民眾，則可自行到動保處官網查詢每月的巡迴施打活動，疫苗施打皆為免費。