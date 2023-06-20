瑞士洛桑管理學院（IMD）今公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），臺灣在64個受評比國家中排名第6名，國發會表示，整體排名連續第5年進步，且為2012年以來最佳表佳；不過，四大指標中，我國「經濟表現」 受全球經濟放緩，終端需求趨疲，且前一年度經濟成長率較高基期因素影響，排名滑落9名至世界第20名。

國發會根據IMD評比指出，四大指標中，我國「政府效能」與「企業效能」分別進步2名至世界第6名與第4名，「基礎建設」進步1名至世界第12名；20項中項評比項目中， 「經營管理」與「科學建設」高居世界前5名；細項評比項目中，臺灣亦有多項評比項目名列世界前3名，其中「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第1。

對於經濟表現由上年第11名退步至第20名，主要是受全球經濟放緩，終端需求下滑，製造業進行庫存調整，整體貿易動能轉弱，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，惟在政府提升經濟韌性、提振國內投資等政策帶動下，我國經濟複雜性指數排名高居第3名，經濟韌性提升至第5名，固定資本形成毛額占GDP比率提升至第9名。

通膨方面，雖然俄烏戰爭、氣候變遷等因素持續衝擊國際供應鏈，但是政府積極穩定物價，且國內的油電價格相對平穩，因此「價格」排名進步7名至第10名。