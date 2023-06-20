吳宗憲不滿遭黃子佼爆料男女關係混亂又欠錢不還，今（20日）在臉書連發3段影片反擊，未料被網友酸「想看你翻車」，對此吳宗憲正面回應了。

部分網友看不慣吳宗憲噹黃子佼的嘴臉，紛紛湧入留言區批評，其中一名網友酸：「突然好想看你翻車」，吸引破千名網友按讚表示認同；對此，吳宗憲tag該網友並回應：「我一生都不會翻車。因為真的沒有空，做那些鳥事。我跟我的父親一樣，喜歡做研發，開大門走大路。」另一名網友則建議吳宗憲別對黃子佼落井下石，期盼他能成為後輩的好榜樣，吳宗憲回應：「會的！不會讓你們失望。但是，需要出來講清楚，我只能硬著頭皮開口囉。」

金鐘主持人黃子佼遭指控多年前性騷未成年少女，昨（19日）他拍影片承認並道歉，由於不理解為何只有自己逃不過，便踢爆13位藝人的黑歷史，其中包括吳宗憲的男女關係混亂又欠錢不還。面對指控，吳宗憲除了喊告，今（20日）還發三段影片噹黃子佼，除了勉勵對方要為了家庭繼續奮鬥下去，也發文暗酸：「現在海水退了，我們終於知道⋯⋯誰沒有穿褲子，每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？」

接著，他直接點名黃子佼，「佼佼～～～我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來⋯⋯有一天，我演藝圈不幹了！那就輸我更多囉！」吳宗憲坦言，看到黃子佼19日的影片後，才驚覺對方有這樣的一面，狠酸：「原來平常看你那麼忙，都在演藝圈裡面，幹些什麼？果然是戰功彪炳，一個接一個⋯⋯烈女怕纏郎，圈子裡面的傻女孩還蠻多的⋯⋯哈哈哈哈。」

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