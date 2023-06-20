冠傑建設以滿足「青年成家」為訴求，今年3個建案齊發，總銷達94億元。其中，位在高雄大學特定區的「冠傑Ui」近日公開銷售，找來首度代言房地產的啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）站台，瞄準科技新貴市場。

冠傑建設以滿足「青年成家」為訴求，今年3個建案齊發，總銷達94億元。（柯宗緯翻攝）

冠傑建設董事長徐國振指出，他看好鳳山、高鐵左營站及高雄大學生活圈的未來發展，因此推案將鎖定這3大區域，今年推出3案銷售，繼鳳山新五甲特區的「鳳山菁英匯」和大高鐵左營生活圈的「冠傑新高鐵特區」後，位於高雄大學特定區的「冠傑Ui」近日正式公開。

徐國振分析，高雄受益於台積電效益，房價漲幅幅險，至於未來高大特區最熱門的話題為高捷紫線計畫，「冠傑Ui」千坪基地，與紫線捷運藍昌預定站很近，走路短短幾分鐘就有星巴克，開車兩三分鐘就是家樂福商圈，還有大魯閣商場、特力屋、健身工廠等品牌進駐。

此外，該區域從幼稚園到大學完整學區，鄰近全台第2大的高雄都會公園，加上目前楠梓科技產業園區大約有5萬個就職人口，橋頭科技產業園區未來預計釋出1萬多個職缺，除了台積電新進製程，還有楠梓第三科技產業園區，產業會帶動人口移入，為年輕人首選地段。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，「冠傑Ui」位於高大生活圈的東隅，鄰近楠梓科技產業園區，規畫190戶24坪到37坪的2房和2-1房產品，工程已蓋到11樓的「冠傑Ui」，每坪開價33～35萬元。