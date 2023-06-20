「#MeToo」風波近期延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼等人皆被爆出有「伸狼爪」的舉動。其中，黃子佼社群上認了有「性騷」行為，但也接連點出諸多圈內人士不為人知的一面，引起一陣討論聲浪，而遭點名的「國師」唐綺陽在臉書上發聲回應，並在沉澱後再度寫出心聲。

黃子佼「毀滅式爆料」掃射到不少演藝圈內知名人物，並直呼：「你沒有祕密嗎？」對此，被點名的唐綺陽當時便在臉書上曬出長文，寫下：「大家看到了，『當包裝拆掉，現實浮現』時，就是這麼『殘酷、赤裸、驚人』。」指出自己作為公眾人物，在待人處事上一直很小心，並正面回應黃子佼，「歡迎來這裡講，有不周到之處若能得到改進，對我是好事一樁。」

貼文PO出後，吸引不少人爭相在貼文底下寫出自己的觀點，截至目前，已吸引逾2000位網友留言分享，「你的祕密不帶鋒芒傷人，那個人祕密就能擁有」、「人本來就有祕密，有黑暗面有光明面，重點是我們不要傷人，時刻提醒自己向善，永遠反省自己的過錯。」對此，唐綺陽在沉澱心情後，也再度寫出自己的心聲：「其實內心有點悲傷，今天不只他，被震驚到的所有人都不好過。」

唐綺陽二度發聲了。(圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書)

事實上，在社群上為網友們分析星象及運勢的唐綺陽，近日在解析星象時，便預告近期是「海王停滯」期，指出：「要針對『很會塑造形象、很對包裝，但實則不然』的人來了。」並寫下：「還有半個月時間，誰會爆呢？」等字句，看似在預告未來風波將會持續延燒。