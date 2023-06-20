群益證總經理李文柱表示，群益證做為全台最大獨立券商，將以「極速、極簡、極聰明」作為群益推出全新數位交易工具、支付方式及數位服務的戰略主軸，全力衝刺數位創新，希望據此衝刺證券市占率，目標成為全台前五大券商。

群益金融集團旗下群益期貨、群益保險、群益投信、群益投顧等關係企業董事長、總經理今日連袂出席群益證活動站，長期與群益共同協作創新的嘉實、百商數位（MDBS）、三竹資訊等多家重量級資訊廠商也共同參與。

在「極速」方面，群益證推出新一代交易工具「Speedy、Fix Trade」，優化的「新超級贏家」讓客戶全面升級實現高效快速交易。公司投入鉅資建置場內人稱的「FPGA」高效能硬體加速平台，可將原本平均需要20毫秒才能完成的交易，縮短到微秒等級的交易速度。

面對新數位紀元，群益期亦斥資逾億元數位科技預算，全面升級交易主機Tandem，效能狂飆達逾5倍。群益期董事長賈中道表示，公司的的願景是打造一個全球最前端的金融科技服務平台，並讓客戶能在最安全、最便捷環境下享受交易樂趣。

除了挑戰「極速」券商，群益證考量「以人為本的貼心服務」，推出全新「CAPITAL Pay」支付工具，可用來支付群益的各種金融商品費用。全方位的「群益大老鷹」APP則整合各種方便工具，讓客戶和營業員都能「極簡」使用。

最後，群益證以「極聰明」方式提供智能服務，率先提供「群益早安」直播服務，並深化「AI主播」及「智能投顧」，結合最先進的人工智能技術，提供投資人24小時都能交易的數位內容，讓投資人隨時都能獲得最新的市場資訊。

最新推出的「NO CODE」可讓使用者無需程式知識，就能撰寫所需程式開始自動交易。「智能推播」及「順勢通道」則透過分析大數據提供客戶最精準的投資建議，讓投資者能低買高賣，並完成全自動的智慧單交易，展現在數位智能領域的領先地位。