包括資深經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）在內的市場權威人士，以及來自美國銀行、瑞銀和TAM Asset Management等華爾街大行的專家們，將近來AI科技股的飆升比作在2000年以市場崩盤畫下句點的網路泡沫。

今年以來，在輝達、Alphabet和微軟等AI概念股大漲帶動下，以科技股為主的那斯達克100指數已經上漲39%。其中，輝達股價今年來飆漲192%，有些人開始質疑這檔晶片股恐已高估。

但並非所有人都認為AI相關股已經漲過頭。賓州大學沃頓商學院（Wharton School）已經退休的金融學教授、知名華爾街大多頭西格爾（Jeremy Siegel）表示，他不認為這股AI狂熱是一場泡沫。 Tradier Brokerage執行長Dan Raju表示，現階段有關於AI泡沫化的說法根本是捕風捉影、毫無根據。

以下精選7位華爾街權威人士最新的看法：

●AI泡沫已經形成

美銀BofA Global Research投資長Michael Hartnett表示，目前AI已處於「嬰兒泡沫」（baby bubble），他並提出「AI=網路」的看法。他表示，資產泡沫無論是來自於網路發展等「對的事」，還是來自房市等「錯的事」，總是因寬鬆貨幣政策開始形成、因聯準會升息而破滅。

TAM資產管理公司投資長James Penny表示，就算只是在業績報告中提到AI這個詞都能讓股價上漲，這與網路泡沫時期非常像。我認為這個市場有點過頭了，我對它開始下跌的押注將大得多。他並表示，過早對聯準會將開始扭轉升息周期的押注，也助長了這股AI狂熱，但只有少數幾個產業，事實上只有少數幾檔股票推動這波「爆買潮」。與此同時，經濟衰退仍是非常真實存在的風險。

瑞銀資深操盤手Art Cashin表示，我認為AI將成為新的「迷你版網路泡沫」，你聽到的所有事情都有AI的影子，從新藥和醫學，乃至於所有可預測性的東西。」。

Rosenberg Research創辦人、著名經濟學家和策略師羅森伯格（David Rosenberg）表示，企業行為和網路泡沫時期沒有太大差別，投資人瘋狂熱衷於公司業務如何與網路進行整合，於是一家接著一家公司一昧滿足投資人對相關消息的胃口，有些公司只因為在名稱中加入「.com」，股票就能大漲。他警告投資人不加選擇地搶進AI股，可能得付出高昂的代價，「毫無疑問，這場泡沫確實存在」。

●AI行情後市可期

Wedbush Securities知名科技股分析師Dan Ives強烈反對科技股已經來到類似於網路泡沫化的崩盤邊緣，並看好該產業將迎來所謂的「1995年時刻」（1995 moment），今年下半年可望再漲10～12%。他表示，基於過去9個月來科技業大舉降低成本、穩定的企業支出和仍然強韌的消費力，他相信「1995 moment」的高光時刻即將到來，他並表示，AI是繼網路之後，最能帶動科技業轉型的技術。

已經退休的沃頓商學院金融學教授、知名華爾街大多頭西格爾（Jeremy Siegel）也不認為AI熱潮是泡沫，他表示，在網路泡沫時代，根本沒有賺錢的公司估值卻很高，這和現在不同。

金融科技公司與券商Tradier執行長Dan Raju表示，認為AI普及與網路泡沫類似，這是錯誤的看法。在1999年的網路泡沫時期，企業估值與瘋狂的本益比是基於完全未經證實的理論，「而今年，我們正看著企業在此時此刻如何受惠於AI技術的發展」。