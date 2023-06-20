邱姓男子成立第2類電信公司，並與詐騙集團合作，提供詐騙集團門號使用。桃園地檢署日前偵破謝姓詐騙集團後，抽絲剝繭追到邱男，並認為涉嫌重大聲押邱男獲准。桃檢呼籲NCC，希望提供個案參考，以追求前端NCC謹慎把關。

日前偵破詐騙集團案件，追查其1000多張電信門號卡來源，發現詐騙集團與邱男成立的第2類電信公司合作，由詐騙集團成立空殼公司，以法人名義向電信業者大量申辦門號，還「隨時要，隨時給」，更有1空殼公司一口氣申辦門號2372個，大部分作為詐騙及代收驗證碼使用。

檢察官賴穎穎日前指揮警方到該電信公司搜索，查獲許多與詐騙集團勾串事證，並向法院聲押邱男獲准。

桃檢表示，檢察官偵辦2類電信公司疑涉詐欺案，發現涉案公司有未落實個資審核而大量發送企業卡、人頭門號予詐欺集團成員，使詐欺集團藉此逃避查緝、遂行詐欺、洗錢等犯行，並大量耗費檢警偵辦能量。

檢方提到，願以此個案，提供NCC就電信業者核照KYC審核等行政管制措施進行個案具體參考，以避免大量被害人受害並耗費檢警偵查能量，以追求前端NCC謹慎把關而後端司法積極查緝之雙贏局面。