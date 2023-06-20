一名長者詢問台大雲林分院阿波羅計畫主持人神經部主任張楷杰（右）關於吃蛋問題。（周麗蘭攝）

一日一蛋贊助者南山人壽基金會今（20日）出席成果發表記者會，和老人家碰面。（周麗蘭攝）

台大雲林分院阿波羅老人照護計畫今年獲南山人壽基金會贊助「每日一蛋」，提供3個社區長輩周一到周五午餐加菜，使蛋白質攝取占三餐總量20％，3個月後檢測結果，手的力氣、腳的站立速度都增加10％進步。

台大雲林分院的阿波羅計畫在前院長劉宏輝推動下展開，一開始推動遠距營養、復健、多重用藥指導、肌力訓練；2020年推動長者每日一蛋；2021年發放各式遠距生理測量儀器到社區，由志工或長者自行測量血壓、血氧及肌耐力。

南山人壽基金會今年贊助3個社區長青食堂的長者每天一顆雞蛋，使長者的蛋白質攝取量至少占營養素總量的15％至20％，避免肌少症發生。

神經部主任張楷杰指出，雲林長輩生活節儉用餐隨意，飲食長期不均衡，營養攝取不足，各類慢性病控制不易，容易流失肌力，先前推廣長者「每日一蛋」不困難，今年蛋價飆漲，長輩捨不得吃蛋，長青食堂也少了蛋，南山人壽基金會得知後贊助。

3個社區的「每日一蛋」計畫在今年蛋價最高的3月至5月進行，3個月後檢測肌力，長輩的手力、腳站立力氣都提升10％。

張楷杰說，民眾會擔心蛋白質吃太多是否造成腎臟負擔，這是不用擔心的，腎臟有問題的人也許蛋白質攝取量要調整，但不代表吃蛋白質會造成腎臟負擔，社會大眾對這個因果關係誤解。

張楷杰表示，民眾也擔心吃蛋造成膽固醇會上升，近年來研究發現每天攝取1至2顆蛋不會對身體造成負擔，每日一蛋反而可以增加長輩蛋白質攝取及體力提升。

他強調，1顆蛋的蛋白質量約7至8克左右，約三分之一片雞胸肉，長輩很多有牙口問題，肉吃不了太多，有些是宗教信仰關係，蛋補充是很好的替代品，長輩也不用因年紀變大擔心不能吃蛋，一天1至2顆沒有問題，吃得與年輕人一樣甚至更多，才能維持大家的肌肉及體力。

一名長輩說，自從開始每日一蛋計畫以後，周末沒有長青食堂供餐，自己也會買蛋來吃，真的覺得精神變好了！

院長馬惠明說，在前任劉宏輝副院長、張楷杰主任的帶領下，阿波羅計畫於2018年開始在社區提供健康監測服務，2020年榮獲「醫院HSR永續方案獎」金牌、國家品質標章認證，2021年獲得日本政府內閣官房健康照護政策辦公室頒發的「健康老化亞洲創新獎」第二名、國家新創獎殊榮，清楚地顯示阿波羅計畫在社會實踐上取得非常傑出的成就；2023年將以新成立的高齡醫學與長照中心為基地，持續與國家衛生研究院合作，讓每位長者都能享受健康，持續與社會保持連結並互動。