近來高雄岡山區中街、橋頭區糖廠的白屋，以及海線的梓官、彌陀等地業者與學界國立高雄大學結合，由大學生以「說社區故事」的新方式到岡山與橋頭等地拜訪業者與青年培力工作站，盼能為地方創生盡一分心力。業者希望透過串連，讓地方創生更具競爭力，也延續地方歷史的記憶。

高雄大學創新學院「遇見社區訴說在地」課程師生於日前到橋仔頭白屋做學期成果發表會，12名來自不同系級的學生團隊合作發揮創意，在校外業師、協力單位與校內校師指導下，分別以策展、導覽網站、AR等不同工具，推動地方創生。

參與的業者包含梓官區赤西里長劉英凱、岡山區剛好販売所執行長羅健福、彌陀區青年培力工作站澄田整合規畫老師許維哲及賴紀廷、橋仔頭白屋老師林依璇。學生別出心裁，開立「12萬分心意」的大支票，贈與業界，感謝老師們的指導。

對於學生的用心，社區伙伴們多給予肯定，授課教師藍美雅、劉政暉皆說，學生們在一個月左右的時間要完成小組分工、議題設定、社區拜訪、選取工具、實際操作、完成初步成果，對學生的努力感到欣慰。

業者表示，岡山中街（平和路）與橋頭糖廠等都有不同的歷史記憶，源自日據時期與近代，希望透過傳承與地方創生，或可串聯這些地區，共同促進地方的繁榮。