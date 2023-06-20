日前一名外籍移工到小港一間超商買東西，未料她使用手機翻譯軟體竟說要買「Drug」，超商店員緊急向警方報案，警方到場將52歲阮姓女子攔下，原來她只是因頭痛想買止痛藥，但查身分時除了發現她是失聯移工，更是也是台南地檢發布的竊盜通緝犯，當場逮捕，全案詢後依法送辦。

小港分局高松派出所於17日上午6點多，接獲超商報案，稱有位外籍移工用手機翻譯軟體說要買「Drug」翻譯後出現毒品2字，超商店員緊急向警方報案，經警方到場後將52歲越南籍的阮姓女子攔下，請她出示證件。

據了解，該名越南籍移工阮氏於2020年來台工作，經雇主雇用2年後，因覺得辛勞而逃逸，並以看護工維生，在醫院照顧長者的她，因頭痛想買止痛藥，因不諳中文，到超商以手機翻譯軟體，不過，警方查出她除了是失聯移工外，同時也為台南地檢發布竊盜通緝犯，當場逮捕，全案詢後依竊盜通緝、入出國及移民法、就業服務法等，移請台南地檢署及台南移民署偵辦。