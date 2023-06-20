周四（22日）是端午節，小孟老師在臉書上指出端午節這天又被稱為五毒日，同時也分享7項禁忌，包括不可去醫院探病、禁慾不可行房、不可生小孩、不可前往森林與山上、不可送整串肉粽、不可去海邊、不可亂丟護身符等，其中禁慾不可行房最為嚴重，需保持體內血氣充足，否則將會精氣耗損，邪氣容易入侵。

1、不可去醫院探病、陰氣重之地

先秦時代認為農曆5月（國曆6月）是毒月，因此也被稱為五毒月，對應目前新冠疫情也是有5種以上變異病毒，也被稱為五毒。因此需勤洗手避免群聚，除非重病，否則不宜前往醫院探病或殯儀館等潮濕的地方。

2、禁慾不可行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們6月要禁慾、務必齋戒，其因為端午節為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保血氣要充足，不可消耗元神，不然會精氣耗損，邪氣容易入侵，最好吃素以保平安。

3、不可生小孩

《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在5月5日端午節出生。其父要其母不要生下，認為五月子者、長於戶齊，將不利其父母，若一定要生，建議出生後需更換身份證。

4、不可前往森林與山上

農曆5月為五毒月，這個時節節氣會突然轉變，雨量將會增多並且空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此山上會有很多昆蟲出現，若一定要前往可攜帶雄黃，否則容易被蟲蛇咬傷。

5、不可送整串肉粽

民間相傳整串肉粽綁著繩子，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，也代表上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子需分袋裝比較好。

6、不可去海邊

端午節這天水鬼容易出沒抓交替，因此不宜去海邊。另外，以科學面來說端午節也是梅雨季節，海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生憾事。

7、不可亂丟平安符：

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易因為脾氣差遇到小人，毒氣橫行、疫情蔓延，因此不可將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

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