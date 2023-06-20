金鐘主持人黃子佼爆出性騷後，火速公開道歉，並加碼爆出13個藝人黑料，接著疑似情緒崩潰輕生送醫，引發軒然大波，對此，網友就以「試問黃子佼為什麼會崩潰」為題發問，就有人點出關鍵原因強調「正常人都受不了」。

網友在PTT以「試想黃子佼為什麼會崩潰」為題發問，接著點出黃子佼崩潰的原因，主要是MeToo案件延燒一陣子，由於自己也幹過類似的事，導致一直處於很害怕的狀態，焦慮狀態久了，像他屬於高敏感型的人，就會開始胡思亂想，又不確定自己會不會被爆出來，不僅無法再相信任何事物，心裡也會處於緊繃狀態，等到過去惡行被揪出來後，就直接爆炸了，至於是否有陰謀論想靠這招挽救自己？原PO強調自己無法得知。

網友在PTT以「試想黃子佼為什麼會崩潰」為題發問引起熱議。（圖／PTT）

對此，有網友直接在底下回應，指出黃子佼因為「佼寶戀」導致事業被打入低谷，花了好幾年才爬回原本的位子，肯定在心中留下很多陰影，不過這次MeToo嚴重程度不一樣，想要重回螢光幕不知道需要幾年光景，加上抖出許多人黑料後，不僅吳宗憲及柳翰雅都要告他，就連大小S也發聲明不排除提告，光想著要善後這些事就覺得好可怕。

另外也有不少人提出看法：「因為他不甘心，所以得將這些人一起爆出來」、「他會怕到直接崩潰真的不意外」、「做錯事在先，被爆只是剛好，至於他成長經歷也不該是犯案理由」、「正常人都受不了，有過低潮的人可想像」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980