新北市「嬰幼兒閱讀起步走」在醫院候診區設親子閱讀角。（新北市立圖書館提供）

為了推廣親子早期閱讀，新北市「嬰幼兒閱讀起步走」擴大服務，走進婦幼醫院，於候診區設置親子閱讀角，除了提供適合寶寶閱讀的好書，同時搭配「寶寶愛看書」嬰幼兒故事活動，於候診時教導父母親親子共讀技巧，幫助嬰幼兒及早擁抱閱讀。

新北市立圖書館首波與新北市立聯合醫院三重院區童發展聯合評估暨療育中心、板橋菡生婦幼診所「雙親教室」合作，透過提供適合嬰幼兒閱讀的優質圖書及寶寶專屬的故事活動，帶家長認識寶寶書，並示範親子共讀技巧，讓親子在等待打疫苗或候診時，可以透過繪本共讀以及參與故事活動，引導孩子進入閱讀的世界，歡迎有興趣的爸爸媽媽多加利用。

新北市圖館長王錦華表示，近年來世界各地不遺餘力地推廣嬰幼兒早期閱讀活動，新北市立圖書館配合新北市育兒政策，推動「閱讀起步走」計畫，從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，除了與戶政事務所合作，於新生兒辦理出生登記時贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，今年更將嬰幼兒閱讀運動從圖書館帶進婦幼醫院，於候診區設置嬰幼兒閱讀專區，提供沒時間到圖書館的爸爸媽媽，在陪同孩子候診時，也能享受親子共讀的樂趣。

新北市圖表示，7月至11月止全市15間圖書分館也將推出超過30場次的「親子共讀」分齡「0-3歲」與「4-5歲」講座，邀請台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫生、兒童閱讀推動工作者蔡幸珍、美國蒙特梭利專家陳貞旬及兒童職能師、嬰幼兒按摩講師專家學者，將提供爸爸媽媽親子共讀及育兒新知，深入了解寶寶每個階段的閱讀行為分析，為孩子選擇適齡好書，讓親子共讀更Easy，活動免費，設籍新北市0到5歲的寶寶還可獲得繪本童書。

此外，6月20日起至7月底止，總館3樓還有「新北寶寶幸福書展」，將展出優質嬰幼兒讀物，以及透過五感的方式，帶寶寶開啟閱讀世界的第一步。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。