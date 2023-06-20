消防員搶救受困駕駛座的駕駛。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣埔心鄉前天凌晨1點發生一起自小客車自撞事故，1輛有平民代步神車稱號的豐田Vios轎車不明原因自撞路旁指示牌、燈桿及電桿，造成駕駛及乘客兩人受傷送醫，今天撞擊畫面曝光，該車轉彎後幾乎在沒煞車的狀態下自撞肇禍，車禍原因由警方調查中。

警方表示，這起自小客車自撞事故發生在18日凌晨1點左右， 39歲的王姓男子駕駛轎車行經埔心鄉員鹿路五段，在經過彎道後，突然車輛失控，朝著路旁指示牌、燈桿及電桿撞去。

埔心消防分隊小隊長周昇民指出，接獲勤務中心通報埔心鄉員鹿路五段發生車禍後，隨即派遣消防車及救護車各兩輛，以及8名人力到場，發現該輛轎車自撞後，車頭有潰縮的狀況，駕駛受困在駕駛座內，副駕駛座的乘客已昏迷。

消防員見狀立即使用破壞器材，協助駕駛脫困，並用頸圈及夾背板將其固定，迅速駕駛及乘客送醫搶救。

當時駕駛意識清楚，但副駕駛座的乘客意識模糊。經送醫後，駕駛王男除肢體開放性骨折，臉部及身上也有多處擦傷，至於副駕乘客陳姓男子昏迷送醫後，仍在加護病房搶救。

當地民眾說，聽到消防車及救護車鳴笛聲後驚醒，在住家樓上陽台往外看，看到有輛轎車撞到路旁電桿，事發路段是個接近九十度的彎道路段。