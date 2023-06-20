高樓火警仰賴建築消防設備，桃市圳頂分隊實地勘察。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

現代高樓建築越蓋越多，如果發生高樓火警，救災困難度也隨之提升，一旦發生火災極易造成人員傷亡及財產損失，高層建物搶救上大多仰賴內部消防設備及防火避難規劃，桃園市圳頂消防分隊於19、20日勘查轄內住宅大樓，確保災害來臨時能發揮救援功效。

這次勘查主要針對消防設備與避難設施，包含連結送水管、消防專用蓄水池及緊急升降機等相關設備操作要領熟悉，並特別針對緊急升降機的一、二次消防進行操控訓練，同時探討高樓災害發生時之搶救安全注意事項，以提升消防搶救技能與效率。

圳頂分隊長岩南山表示，面臨高樓救災時通常會有雲梯車等高空救援的作業空間考量，一般國內雲梯車作業高度約30米至50米，操作升梯時常受限於道路寬度、立體操作空間、坡度及風速等因素，也透過勘查讓消防同仁更深入了解高樓火災可能面臨的各種風險，同時熟悉使用大樓內部之相關搶救設備與操作雲梯車的各項技巧。

岩南山說，高樓住宅火警變化多端，藉由這次實地勘查提升消防人員救災效能，同時呼籲大樓住戶平時即應知曉相關的消防設備位置與使用方式，也要避免逃生路線上堆積雜物，共同守護你我的居家安全。