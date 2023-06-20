女星歐陽娜娜從小就以星二代身分受到關注，父親是歐陽龍、母親是傅娟，她與2名姊妹歐陽妮妮和歐陽娣娣也都進入演藝圈，3人只要有新作品都會引起討論。歐陽娜娜在古裝劇《永安夢》主演女主角「長安第一美人」，劇還未播出就流出多部精彩片段，但她卻被質疑沒演技更不符角色人設，大票網友看到狂勸退「別再演戲了」。

歐陽娜娜是歐陽家第二個女兒，從音樂才女轉型成藝人，在大陸擁有高人氣，被視為近年闖蕩演藝圈最成功的星二代之一。歐陽娜娜除了活躍於綜藝節目，她也越來越多演戲的機會，主演的古裝劇《永安夢》尚未播出就話題不斷，因為她在劇中飾演「長安第一美人」。

昨（19日）微博上瘋傳《永安夢》的多部精彩片段，歐陽娜娜的顏值和演技直接受到檢視，各種哭戲鏡頭都讓網友看了超出戲，還一滴眼淚都沒看到，眾人看完都很震驚，紛紛留言勸退，「到底是誰還在找她拍戲？」、「不要演戲了，明明長得挺好看，演技差到演戲的時候就變醜」、「為何她可以演長安第一美人」、「美女別演戲了，放過自己也放過我們」。

其實歐陽娜娜出道後，隨著人氣越來越高也爭議不斷，曾遭到質疑形象崩壞，從清純音樂少女變成崩壞的女星；日前歐陽娜娜生日與陳冠希吃飯，兩人交情好也讓外界相當意外，但也讓她被認為交友圈太廣又複雜。