佛光山惠中寺2023「未來與希望」系列講座，6月19日邁入第24場，邀請喜歡藝術、旅遊、攝影與閱讀，曾任台中市立復健醫院院長、中山醫學大學醫學系教授，目前擔任衛福部台中醫院復健科資深教學醫師。2011年開始在部落格《阿畢的天空》撰文分享生活心得，累計五百篇文章的畢柳鶯醫師，談面對摯親生命的最後一哩路，還能有選擇的機會嗎？講述「斷食善終」的實踐，現場及線上8032人共同聆聽畢醫師的親身經驗分享。

畢柳鶯醫師說：有一種愛是放手，以病人最大利益為原則，拒絕無效醫療。(圖/惠中寺提供)

畢柳鶯說：有一種愛是放手。她反省說早期大部分人是在家裡安詳往生，為何這五十年來善終變成了非常罕見的福氣？其實當肉身不堪使用了，都會選擇不吃不喝，自然關機。包括西行法師、廣欽法師、弘一大師等大師，在人生最末一段生命，都是有意識的斷食，安詳走完這期生命。所以畢柳鶯致力推廣〈在宅善終〉，以病人最大利益為原則，拒絕無效醫療。

大部分的醫師都認為救人是天職，推動安寧緩和醫療照護才是對病人與病人家屬最好的解方，但畢柳鶯醫師有不同的想法，畢醫師的母親在小腦萎縮症發病十九年後，她選擇在家人支持下，陪伴母親「斷食善終」提前結束生命。決定採行「斷食善終」自然死亡，與姊妹陪伴母親從漸次減食，到完全不進食、不喝水，前後21天的斷食，平靜走完一生。

聽眾認真聆聽並勤作筆記。(圖/惠中寺提供)

畢柳鶯說：何謂「善終」(壽終正寢)，就是自知死之將至，並接納，且是在好的地方，如在家裡或熟悉的環境死亡，有價值感、無牽掛完成心願，安排好後事、在親友陪伴，道謝、道愛、道別，減少疼痛，舒適治療。數年來畢醫生幫助55例病人自然往生，對決定採取斷食往生者，且提醒，要請居家醫療到府訪視，絕不送醫，無效醫療反而讓病人更難受，更難善終。尤其重要的是身心靈方面的陪伴，讓他知道盡頭在哪裡，身心自然放鬆，而能無痛苦的往生。

現場及線上8032人共同聆聽畢醫師的親身經驗分享。(圖/惠中寺提供)

至於陪伴家人好好走完臨終之路，該有哪些心理準備？畢醫師說，能站在病人的角度思考，以病人為中心，讓病人在熟悉的環境，從容安排後事，在親友陪伴下對此生的因緣道謝、道別、道歉，讓他感受此生有很美好的意義。

當人們不靠近死亡的時候，談論生死可能是一種豁達瀟灑；一旦死亡在即，如何面對，卻是一場艱困和充滿兩難的生命倫理大哉問，沒有標準答案。面對摯親生命的最後一哩路，還能有選擇的機會嗎？畢醫師鼓勵大家，要記得要簽署「預立選擇安寧緩和醫療意願書」、「預立醫療決定書」，讓自己的善終有較多的保障！

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈獎座及結緣品給畢柳鶯醫師（右）。(圖/惠中寺提供)

腸胃科醫師劉建國聽眾說明：支持斷食善終，因人在生命末期，大便無法順利排出，會有血壓、血氧控制不佳，加速病人的死亡，至於能存活多久，不是我們所決定的！國際佛光會世界總會檀講師孫娟娟表示：面對至親媽媽死亡的不捨，只有用愛陪伴、參與，在家裡或熟悉的環境死亡，有尊嚴的善終對生者、亡者都是很重要的！來自個案家屬照顧者的現場聽眾表示：真的「愛」是「放手」，生命的意義是甚麼，就是人要活著有意義並有意識，當一個人完全不能自主自己生活時，是多麼辛苦且沒有尊嚴，我們要不畏世人的眼光！在人生最後一段「在宅善終」是未來趨勢，「家」是最好的學習教室，感謝畢醫師指導對他們家的斷食善終。