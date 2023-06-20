水域設施有寬45公尺、高12公尺霸氣水池的星際太空總部，為今年童玩節超巨型地標。（宜蘭縣文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2023宜蘭國際童玩藝術節「童玩原宇宙」，7月1日至8月13日於冬山河親水公園展開，以「冒險、科技、元宇宙」為主軸，邀請13國18團民俗表演團隊、星際太空總部超霸氣水池體驗滑水快感，特別新增離地約4層樓的高空盪鞦韆和天際滑行、地心探險等設施，讓遊客飽覽冬山河美景跟享受高速升降刺激感。

揮別疫情，今年邀請多國的表演團隊，節目精彩可期。（宜蘭縣文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

揮別疫情陰霾，今年邀請多國的表演團隊，有迦納、匈牙利、日本、墨西哥、蒙古、菲律賓、羅馬尼亞等，讓民眾欣賞異國風土民情；亦規畫馬戲、兒童劇等不同主題表演節目，有來自柬埔寨被CNN譽為東南亞太陽馬戲團的法爾劇團、日本的娛樂兄弟樂團及韓國的Jeongsu Park，國內則有國家認定的TAIWAN TOP團隊等超強演出陣容。

每日上午11時至下午3時於寰宇廣場、艇庫廣場安排定點秀，有馬戲特技、行定雕像、魔術、扯鈴、樂團等街頭藝人以具娛樂性的橋段與民眾互動。下午4時跟6時30分有2場星際派對遊藝踩街，「紅鼻子馬戲團」運用太空新風格，打造歡樂派對，讓遊客彷彿到了未知星球探險，突破大眾對太空的想像。

水域設施有寬45公尺、高12公尺霸氣水池的星際太空總部，為今年童玩節超巨型地標；另有長達50公尺的星空飆速滑道，加上伺機伏擊的水戰車，決戰星空水戰場；及模擬大海浪的效果，讓遊客體驗水花翻騰與長浪衝激的重力造浪池；同時設有水擂台，水柱隨著樂曲起舞，高台大水槍不定時噴水互動，和DJ秀嗨翻全場。

今年特別新增多樣刺激遊樂設施，於離地約4層樓高的星空塔體驗高空盪鞦韆，和長達270公尺的高空滑降，滑行路線從星空塔至艇庫廣場2樓，滑降過程中可飽覽冬山河美景；還有從高14公尺的星空塔頂端出發，3至4秒即快速垂降到地面，很適合追求刺激的遊客。

多元宇宙館則結合VR及MR混和實境冒險體驗，讓玩家彷彿身臨其境，有幻速賽車、VR光劍、極速光輪、時光穿梭機等；及導入科技互動效果，投射出各種有趣的圖案、故事場景、記憶中的跳格子、光桌積木等，進行一場意猶未盡的古早童玩體驗之旅。