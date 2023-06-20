三立都會台10點談話節目《辣個女生》本周三（21日）討論「話題人物年中改運」，邀請最近運勢不太順遂的女藝人謝忻、蘿莉塔、內內3位演藝圈的話題女王，透過專家們幫忙改運，也提供觀眾朋友們開運、端午節招財的秘技。

直播主內內接連遭遇性愛片外流、撤職離營、懲處罰錢、慘遭騷擾、朋友遠離等慘事，新聞爆發後還不斷被炎上，她感嘆：「退伍金沒拿成，還得罰錢。當初跟國軍簽約3年，我差四個月期就滿了，原本可以拿退伍金大概20多萬，但因為提早離開，所以扣一扣只拿到保險金6萬。」

她說，影片外流事件發生後，成人平台老闆希望她當直播主，一開始內內以為是詐騙，後來才知道平台希望內內能以過來人經驗提醒大家應該怎麼做。她5月初加入成人直播平台，一個禮拜直播兩次，比較不習慣的是觀眾口味比較大，她說從比較拘束的環境，到現在這樣會有點不習慣。

首次直播，短短2小時就吸引5萬多名觀眾，獲得近8萬元打賞，甚至一度因觀眾太多而當機，內內認為現在女生提倡女權，比較喜歡展現自己，影片外流的不在少數，「外流跟我愛拍是兩件事，但免不了還是有酸民認為我賤」。內內在節目上收到綠色比基尼改運，現場立刻換上，展現姣好身材。