過去以顧家好男人形象擄獲粉絲心的宥勝，日前爆出對前員工舔耳、強碰等，形象大傷。他原本擔任台中市民野餐日代言人，也被緊急宣布撤換。值得一提的是，不久前黑松也看準他的螢光幕形象，邀請擔任FIN年度代言人並拍攝新品廣告片，他過程中不忘提到照顧孩子，展現暖爸魅力，如今捲入性騷醜聞，黑松也撤掉社群相關影音與圖文，對於是否切割代言人？只回應「還沒決定」。

宥勝給人喜愛戶外活動、健康陽光的特質，黑松FIN補給飲恰好專攻戶外運動者提供能量，雙方便展開合作。宥勝爆出醜聞前恰好提到，不願錯過孩子成長的每個時刻，未來一年會全心做好「家庭主夫」，把更多心力放到孩子身上，孰料就被指性騷及外遇，人夫人父好形象崩塌，粉專粉絲數也持續暴跌。

黑松FIN是否與代言人繼續合作？從社群可見，相關影音圖文已刪除，不過仍被鄉民故意截圖發在PTT開酸「這款飲料好喝嗎？」底下網友則回「宥勝推薦」、「GG」。18日當天第一時間詢問公關團隊是否切割？公關團隊均消失未回應，直到19日近下班時間點回覆「目前沒有對外的說法」，今再補充「還沒有決定」。對比同樣捲入＃MeToo事件的黃子佼，代言與主持接連切丟了，少說損失數百萬，黑松處理模式耐人尋味。

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