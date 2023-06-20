達到法定水準，為公司營運穩健成長奠下穩固的基礎。繼5月中旬國際信用評等機構美國標準普爾（S＆P）授予維持新安東京海上產險「A-」良好等級／長期評等展望「穩定」、中華信評亦維持新安東京海上產險發行體信用評等與財務實力評等為「twAA」／評等展望「穩定」後。

由於防疫保單理賠造成產險業結構出現嚴峻挑戰，多家產險公司不約而同紛紛啟動增資或資產活化計畫，以因應龐大的賠付壓力，新安東京海上產險表示，新安東京海上產險在兩大股東奧援下於去年陸續推進完成3次增資作業，今年上半年再進行第四次增資、規模120億元，如今增資作業已完成，資本適足率等財務指標將回升到法定標準，代表該公司徹底擺脫防疫險陰霾。

新安東京海上產險說，明年適逢日幣40年來首度改版，被譽為日本近代經濟之父的「澀澤榮一」將躍上萬元紙鈔，他也是新安東京海上產險大股東日本東京海上集團創辦人之一，未來新安東京海上產險將積極導入日本「東京海上集團」自1879年起年悠久的全球保險專業經驗及國際風險控管能力，同時強化與具備完善汽車產業鏈的裕隆集團交流連繫，致力提供客戶與社會多元的保險商品與服務，邁向「To Be a Good Company」的願景。