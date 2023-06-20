凱基全球菁英55 ETF基金經理人施政廷指出，換股後的第一大類股為科技股，產業權重由3月換股時的24％上升至43％，並新增AI硬體概念股博通，目前市場預計下半年電子族群的庫存將能見到改善，並搭上AI熱潮的順風車，預期科技股在第三季也會有亮眼表現。

換股後的第二大類股則是通訊服務族群，包含AI軟體領域的領導廠商微軟、Meta及Google，組成AI軟體聯盟；另外在自助遊客間使用頗為廣泛的訂房網站Airbnb，預期在亞洲國家今年疫後旅遊潮的帶動下能有不錯表現，也成為此次新納入成分股的生力軍。

凱基全球菁英55 ETF換股後的第三大類股則是核心消費股，施政廷進一步說明，相較於第一大類的科技股或是第二大類的通訊服務股，核心消費類股相較之下更像是足球隊門將的角色；若第三季出現類股輪動，AI族群進入高檔震盪整理，上半年表現相對平淡、基期較低、具備防禦特性的核心消費、醫療保健類股，就可望吸引資金關注轉進。