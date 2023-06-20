端午節連假將至，高雄市六龜寶來、不老溫泉區飯店於2周前客房就被訂滿，不過六龜觀光休閒協會祕書長陳建男表示，由於疫情解封不少人選擇出國旅遊，業者因此推出活動爭取遊客，茂管處也協助促銷，凡在寶來、不老地區合作店家消費就有機會獲得贈禮，最大獎為iphone智慧型手機！

去年疫情趨緩，但國境尚未解封，民眾只好選擇在國內旅遊，也讓六龜寶來、不老溫泉區湧現人潮；六龜觀光休閒協會祕書長陳建男表示，去年到寶來、不老溫泉區泡湯度假人潮比疫情時成長20％至30％，而今年疫情解封，許多人選擇出國旅遊，泡湯人潮下滑18％至20％，溫泉區飯店2周前被訂滿，較去年1個月前就滿房，延遲了些。

陳建男指出，雖然今年溫泉業者業績整體下滑，但今年選擇泡大眾池的人數卻明顯上升，民眾去年泡湯普遍選在飯店內泡個人湯池，在大眾池泡湯人數屈指可數，不過今年選擇泡大眾池人數明顯增加，且一日遊趨勢上升，以美崙山溫泉渡假山莊而言，今年6月至今搭公車前來泡湯遊客，比去年同期增加了10倍。

陳建男說，業者近日也集思廣益，推出每2至3周分4階段住宿泡湯好禮送活動，從6月起凡在山澤居VILLA、美崙山溫泉渡假山莊、寶來花賞溫泉公園、國蘭花園Villa會館、轉角26villa會館、天闊溫泉育樂有限公司、天闊綠大地、檳園溫泉山莊等8家溫泉飯店住宿消費滿500元，就可獲贈寶來不老御守入浴劑、六龜山茶、桑葉茶及破布子。

此外，茂管處也協助業者推出促銷活動，只要在合作店家消費有機會獲得滿額贈禮，還有「月月抽大獎」活動，最大獎是Iphone智慧型手機！邀請國內遊客夏季相約寶來、不老與桃源區住宿賞好湯，拿好禮。

茂管處表示，本次活動於6月份開跑至明年1月31日止！活動內容包含「溫泉消費加碼送」、「30萬大禮每月抽以及「溫心有禮」等3階段贈好禮活動，民眾消費滿額即可於配合店家兌換限定禮品！並可憑消費發票或收據參加活動，2024年活動尾聲更將加碼抽出5台IPAD 10！更多店家資訊與活動內容也可查詢活動網站：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/。