台61線重點路段。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

端午節4天連續假期將至，交通部高速公路局為分散車流，規畫多項交通管制措施，苗栗縣國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道(南向)，將在6月22日端午節當天上午6點至中午12點，配合實施高乘載管制措施；另外，24、25日每日中午12點至晚上9點，封閉國道3號115K公里處竹南西濱北上匝道。

苗栗縣警局交通隊表示，實施高乘載管制措施期間，除了工程救險車、消防車及警備車等許可車輛外，乘坐未滿3人小型車輛及一般大貨車均不可進入國道1、3號匝道匯入主線，提醒用路人避開該管制時段或行駛替代道路台1、台61線。

連假第3、4天因封閉國道3號西濱交流道北上匝道管制措施，也已規畫警力在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人改道替代路線。

1、 持續行駛台61線北上路段到達目的地；2、 行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道；3、 行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

根據交通部公路總局第2區養護工程處分析去年所有連續假期交通流量，預估本次連假第3、4天每日12至21點，台61線竹南至香山路段將出現大量北返車潮。

因此，第2區養護工程處也規畫台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，管制時段也調整延長北上行車號誌秒數，以及封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。