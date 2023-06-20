台南大橋重劃區的「三發橋」導入SGS第三方檢驗，委由SGS在建築結構、防水等工程上檢驗，層層把關，讓社區全戶具有「建築生產履歷」，打造安心住宅。（柯宗緯翻攝）

三發地產近期多案齊發，積極佈局高雄、台南。位於高雄仁武「三發首席大院」及台南大橋重劃區的「三發橋」均導入SGS第三方檢驗，委由SGS在建築結構、防水等工程上檢驗，層層把關，讓社區全戶具有「建築生產履歷」，打造安心住宅。

三發地產指出，高雄仁武「三發首席大院」及台南大橋重劃區的「三發橋」均導入SGS第三方檢驗，委由SGS在建築結構、防水等工程上檢驗，層層把關，打造安心住宅。SGS資深部經理梁惠銘指出，SGS第三方品質檢驗的範圍主要是針對看不到的地方，包含建物的結構、防水工程等，確保設計跟施工的一致性。

新成屋大樓案「三發橋」為三發位於大橋重劃區的第6個推案，三發地產總經理黃坤泰指出，三發地產對於大橋重劃區的承諾，是長期深耕並恆久投入，期待提供多元化的公共活動，引入更多人潮進入這個區域，促進商圈更活躍。

三發地產副總經理黃麗貞提到，「三發橋」正對大橋國中第一排，基地面積約700多坪，總營建面積約3500坪，打造地上15樓、地下2樓建築，規畫56戶住家、2戶店面，2～4房產品，每坪開價48～50萬元，預計7月公開。