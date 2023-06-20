端午節連假到來將湧入人、車潮，台中市政府警察局烏日分局20日公布中部民眾前往高鐵台中站替代路線，建議南投民眾由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾由王田交流道接烏日區中山路；台中民眾則由台74線或建國路、學田路、中山路等平面道路進出，避免壅塞。

端午節連假到來將湧入人、車潮，台中市政府警察局烏日分局20日公布中部民眾前往高鐵台中站替代路線，避免壅塞。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局指出，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口為主，連假交通尖峰期間若發生台74線東西行向壅塞回堵，將連動造成高鐵台中站區周邊道路壅塞情事，呼籲民眾多利用台鐵、公車、計程車等大眾運輸工具。

烏日警分局也建議，南投民眾可由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾由王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路；台中民眾則由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路如建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵台中站。另，為減少站區一路高鐵台中站1、2樓接送旅客車輛過多造成壅塞，建議多利用台鐵新烏日火車站前廣場以避免等候。

烏日警分局啟動行車流暢中心，運用路口監視器掌控轄區高鐵台鐵站區、東海商圈周邊道路、台1（乙）、台74線及台灣大道五段等行車狀況，確保各交通要道行車順暢。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

此外，烏日警分局啟動行車流暢中心，運用路口監視器掌控轄區高鐵台鐵站區、東海商圈周邊道路、台1（乙）、台74線及台灣大道五段等行車狀況，若有壅塞情形，將立即調派線上警力前往加強疏導，確保各交通要道行車順暢。

烏日警分局指出，高鐵台中站1、2樓接、送旅客區域執行科技執法，利用AI攝影機全天候自動偵測違規行為，是開單熱點，提醒民眾2樓為下客專用，1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客；提前抵達高鐵站區的車輛可暫停高鐵特約停車場（嘟嘟房）30分鐘以內免費。