總統蔡英文19日接見波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）訪團，議員當面遊說表示，在波蘭讀完醫學的台灣留學生，要在台灣再次進行認證，希望未來可以「稍加解決」，對此台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟表示，波蘭議員此舉是干預內政，並提出嚴正抗議。

民國93年，波蘭、捷克、斯洛伐克等東歐國家加入歐盟，學歷也自動被教育部承認，此後20年間，大量在台灣考不上醫學系或牙醫系的國人透過代辦到無入學門檻的國外學校拿醫學學歷後再回國考照當醫生，其中以波蘭為大宗，故俗稱「波波醫師」、「波波牙醫」。

去年5月《醫師法》修法，通過未來持國外醫學及牙醫學歷報考國內醫師考試者，不再分地區均需先通過教育部學歷甄試，波蘭不再享有免學歷甄試的優惠，希望杜絕這個走習醫捷徑的歪風；修法提高國外學歷者的考照門檻，目的是為了維護醫療品質，確保我國國民口腔健康。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟認為，在波蘭受醫學教育的醫學生和牙醫學生，應該在波蘭當地發揮其所學專業才能；這不僅是因為他們的所受專業教育和文化認知符合波蘭當地的需求，更是因為他們能為當地的醫療體系帶來重要的貢獻。

根據2022年歐洲衛生系統和政策觀察站的資料顯示，波蘭是全歐洲牙醫最少的地方，每十萬人口只有35位牙醫師，而台灣則是接近有70位。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟表示，這意味著波蘭牙醫人力的需求極為迫切，因此波蘭政府應該非常歡迎台灣留學生留在波蘭就業。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟指出，既然芭菟煦議員如此關心該國台灣留學生的就業發展，建請芭菟煦議員應該在其國內議會提案，為台灣留學生在波蘭執業提供更多的支持和鼓勵，以利其順利發展，同時解決波蘭的醫缺問題，「除非是波蘭政府對波波醫生和波波牙醫的行醫能力沒有信心，或者他們根本不具備在當地執業的資格？ 」

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟呼籲政府，對於《醫師法》的施行不可以有任何退讓，醫學是一門人命關天的學問，不能對醫學教育和臨床訓練的質量有任何的妥協！由於我國無法直接監管他國的醫學教育與臨床訓練，因此，對於持國外學歷考照的留學生，必須要求他們在歸國後進行額外的訓練和認證把關，這不僅是為了確保我國的醫療服務品質，也是為了保護我國公民的健康和安全。