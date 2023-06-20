近期MeToo運動燒到各領域，不少人出面發聲表示過去遭到性騷擾，演藝圈有許傑輝、宥勝、黃子佼遭到指控，連帶影響手上工作，許傑輝宣布退圈，正在拍攝中的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季原訂許傑輝的角色也宣布換角，而黃子佼疑似情緒不穩緊急送醫，目前情況已經穩定；鍾欣凌身為許傑輝和黃子佼的好友今（20日）忍不住吐露複雜心情。

鍾欣凌今（20日）在Facebook上發文，曬出一餐照片，有感而發：「有沒有什麼方法或橋樑，可以讓受到傷害的、需要保護的、努力改過的、想要彌補的，都得到慰藉」，她用標籤表示複雜心情「真心難」、「都需要勇氣」、「已經不是吃一頓好吃的就可以解決的」，主持人吳怡霈留言「嗯！昨天同樣想了這些問題，然後就失眠了…..真心難，好難」，何如芸回「只能大聲禱告，求上帝醫治所有受傷的心」，廖家儀也表示「真心⋯⋯等待⋯⋯時間，我也在祈禱所有正義公理，錯了改過，大家能夠給機會」。

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