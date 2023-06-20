盤面上，只有貿易公司表現較為亮眼。根據彭博社彙編資料，在日本前10大公司中，分析師目標股價調升最多的，有4家都是貿易公司。股神巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）於19日表示，持續買進日本5家大商社的股票，持股水位目前平均至少有8.5%，計劃未來再增至9.9%。

日股大盤整體表現不佳，不過，日本最大的貿易公司三菱商事（Mitsubishi），卻大漲3.72%，丸紅（Marubeni）上漲1.87%，住友商事（Sumitomo）也上漲1.44%。

自從日本軟體銀行財報屢屢爆出虧損後，孫正義就已經有7個月都沒有對外公開亮相。21日，是軟銀一年一度的股東大會，到時這位全球最大科技投資公司的創辦人，會祭出什麼策略能讓軟銀虧傳盈，外界都很好奇，軟銀股價也逆勢大漲2.84%。

日本汽車製造商鈴木汽車宣布，它已與新創公司SkyDrive達成協議，共同製造飛天車。這種可垂直起降的電動飛機（eVTOL），趕在明年春季左右開始量產。鈴木汽車股價表現不佳，下跌0.32%。