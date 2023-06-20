葉凌棋說，全球經濟情勢仍不明朗，升息趨緩，而通膨壓力尚未緩解，加上國內下半年尚有總統大選不確定性，以及央行再度實施選擇性信用管制影響，2023年整體房市表現「量縮」格局已確立。觀察上半年表現與各項房市變數判斷，預估2023年房市交易量約27.1至28.6萬棟之間，與去年同期相比約減少10%至15%左右。

葉凌棋指出：七大都會區去年第四季房價開始出現下跌走勢，房市出現反轉向下訊號，由漲轉跌，到今年第一季漲跌均在1%上下，轉趨持平盤整；不過，若再觀察今年第二季七都房價較第一季漲幅在0.8%至4.2%之間，呈現持平轉小漲走勢，房價漲跌出現轉折，看回不回，在不確定性因素仍高的狀況下，有待後市持續觀察。

若細看七都今年第二季的房價，與第一季房價相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在3%以上，新竹縣市甚至季漲超過4%為七都之最，台北季漲1.5%，新北與高雄漲幅在1%上下，顯示本季七都房價呈現持平至小幅上漲走勢。

據永慶房屋2023第三季網路會員調查，全台認為房價看漲比例增加5個百分點至34%，看跌的比例較上季減少7個百分點至33%，連二季下降，而認為房價持平的比例也有33%，形成三方鼎立的局面。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，各國央行雖持續貨幣緊縮政策，但升息腳步放緩，而消費者也認為通膨難以改善的預期，加上近期資金回流、台股明顯上漲，讓消費者認為房價不易下跌，不過，另一方面，在全球經濟展望不佳，且烏俄戰爭未歇，地緣政治風險難除，讓三分之一的消費者看跌房價，本季房價看法呈現多空僵局。