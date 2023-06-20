元大投顧董事長胡睿涵表示，投資ETF之前，應該先把產業前景和個股基本面功課作好，這樣的投資會比較紮實。以0050而言，是台灣的權重股，投資人也應該把當下經濟和產業發展等釐清。國際局勢隨時在變化，如果你現在是在追重工或軍工，你也必須知道在美日聯盟之下，台灣扮演的軍工角色是在那裡？當你掌握了基本面，才能知道該軍工型ETF能否獲利！因此，不是有了ETF就錯失了個股的投資。

0050問世20年，也為台股改寫全新天際線與地貌，2014年元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50反一(00632R)發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態，00631L適度放大單日報酬波動，00632R則具短線避險功能，為台股ETF創造雙向交易策略；2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，自此也能以一天一個淨值參與0050投資，並設計有不配息級別，提供股息自動再投入投資0050的新選擇。

2020年盤中零股交易正式實施，依據證交所零股交易量統計資料，0050為主要零股交易標的，至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市，同年3月7日台股重挫557點，當日吸引投資人零股買進，單日盤中零股成交量538萬股，至今仍為ETF最高紀錄。0050在SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌，跟隨台股走過20年，見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點，0050屹立不搖。