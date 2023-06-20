中華電受邀展示離島網路韌性。除了透過「海、陸、空」完整的多重網路備援(海纜、微波與衛星)連接台灣本島與離島強化網路韌性，亦搭配WebAR數位導銷的實際落地應用，用5G創新技術支援馬祖在地觀光推廣。

中華電董事長郭水義表示，中華電信積極配合政府電信普及服務政策，長期致力於偏鄉、離島之寬頻與行動建設，以縮短城鄉數位落差，讓馬祖地區軍民可以透過網路與世界接軌，並利用網路建構各類的網站及促進數位科技行銷與應用，拉近了馬祖與外面世界的距離，消除城鄉資訊接收的差距。藉由這次於馬祖展示5G WebAR 數位導銷的落地應用，期許能讓更多人體驗更豐富多元的馬祖及其獨特的魅力。讓數位建設所帶來之機會紅利為所有國人所共享，馬祖地區居民通信權益更有保障，從而促進當地教育、健康照護與經濟觀光發展，提升生活品質。

遠傳於活動中大方展示透過自主開發的5G遠距診療平台，連江醫院醫師與位於台灣本島的新北市亞東醫院醫師共同會診，科別包含眼科、皮膚科、耳鼻喉科，預計年底將導入馬祖4個鄉鎮、共5個醫療衛生單位，提供離島居民就近診療資源。遠傳響應政府政策，面對台灣社會龐大的高齡長照、慢性病醫療需求，持續推動5G遠距診療服務，透過科技力，提升偏鄉與離島地區醫療量能。

遠傳長期投入智慧醫療解決方案，重點包含5G遠距醫療、5G急救醫療聯防救護車服務等，並自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，將醫療資源帶進偏鄉，至今服務遍及台灣12個縣市，除了蘭嶼、綠島、小琉球等離島，今年更將在連江縣(馬祖)、澎湖開診，科別包含眼科、皮膚科、耳鼻喉科，提升離島居民醫療資源、就醫即時性。