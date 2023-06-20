警方調閱監視器後找到竊嫌，並在竊嫌住家附近找到失竊的電動自行車。（圖／警方提供）

台北市1名廖姓男子，白天騎乘電動自行車前往景美溪河邊釣魚，深夜要返家時因自行車沒電無法發動，恰巧發現路邊有輛灰白色電動自行車，竟趁月黑四下無人之際，將該部電動自行車騎返家。

警方表示，陳姓被害人因要接送孫子上學時，發現停在停車格裡的電動自行車不見了，向復興派出所報案。警方受理後調閱路口監視器，利用電眼鎖定一名男子，發現其行竊過程全程被路口監視器拍錄下，竊嫌將電動自行車發動後，逕自將車騎回住處，經警方比對嫌犯樣貌、體型等特徵後，鎖定廖姓男子，並在其住處附近找到被竊的電動自行車。

廖嫌到案後坦承不諱，表示當天原在文山區和興路河堤旁釣魚，返家時因發現自己的電動自行車無法發動，看到附近停車格裡有另一台電動自行車；起心動念下，隨即用隨身攜帶的萬能鑰匙試著發動；發動後，便將該部電動自行車騎乘返家。訊後，全案依竊盜案函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

文山第一分局呼籲，電動自行車代步方便，但因無掛牌容易成為竊嫌的新寵兒，務必裝置防盜器具，避免荷包失血。此外，電動自行車掛牌修法新制上路，期限到2024年11月底，所有電動自行車將全面掛牌上路，民眾可以配合法令掛牌，若不幸遭竊，警方亦可迅速尋回。