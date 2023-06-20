日本空自發動F-15戰機引擎

日本可能會出口二手F-15發動機，以恢復印尼F-16戰機的活力。據《讀賣新聞》報導，印尼已經開口要東京提供這些發動機。由於兩國原本就有國防裝備和技術轉移協議，因此這是有可能的。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）20日報導，由於F-15和F-16發動機特性相同，而東京強力將機隊現代化，日本航空自衛隊約有100架F-15戰機即將退役，可以為印尼F-16提供普惠（Pratt & Whitney）F100渦扇發動機，以有效滿足雅加達的特殊需求。

印尼正將空軍機隊現代化，在採購法國「飆風」（Rafale ）戰機的同時，也致力確保美製F-16，還有俄製蘇（Su）-27/30等機隊能發揮戰力。此外，雅加達最近還敲定，要向卡達空軍採購12架法國達梭航太（Dassault Aviation）的「幻象」（Mirage）2000戰機。

然而，日本國防裝備和技術轉移原則規定，那就是只限於救難、運輸、警戒、監視或掃雷等，目前還不包括零件在內。不過，如果是國際聯合開發案，就容許零件出口。自民黨有成員認為，應該修改國防裝備移轉指導方針，以促進零組件和其他國防裝備出口。而日本政府預料會在自民黨和聯盟夥伴公明黨即將舉行的會議中，提出擬議的政策。